МОСКВА, 15 травня — . КНДР скасувала зустріч на високому рівні з Південною Кореєю, яка повинна була пройти 16 травня. Це сталося через спільних навчань американських і південнокорейських військових, повідомило агентство Ренхап. © AP Photo / Ahn Young-јоопКНДР почала ліквідацію ядерного полігону Пхунгери, стверджують ЗМІ

Ініціатором зустрічі, яка мала відбутися у пункті переговорів Пханмунджом на кордоні двох держав, виступала сама КНДР. На переговорах планувалося обговорити питання відновлення діалогу по лінії Червоного Хреста і зустрічей родичів, роз’єднаних на Півдні і Півночі в результаті розколу.

Північнокорейська влада також пригрозили скасувати спільний саміт з США, пише видання. При цьому підготовка до зустрічі Трампа та Кім Чен Ина триває, заявили у Держдепі.

Спільні навчання з США “Max Thunder” проходять в Південній Кореї з 15 квітня.

У маневрах візьмуть участь близько 2000 військових американських і південнокорейських військовослужбовців.

В кінці квітня між лідерами Південної Кореї і КНДР відбувся перший за десять років саміт. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї.

За підсумками зустрічі була прийнята спільна декларація, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова і покращувати відносини.