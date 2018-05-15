МОСКВА, 15 травня — . Росія має всі підстави прийняти дзеркальні заходи відносно українських журналістів у відповідь на утиски кореспондентів, що працюють в російських ЗМІ, заявив у вівторок перший заступник голови міжнародного комітету ради федерації Володимир Джабар.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookПолитик назвав дві цілі атаки в Києві на пов’язані з Росією СМИСотрудники Служби безпеки України у вівторок увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ провела обшук і в квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко.

“Які заходи можуть бути прийняті у відповідь на ці протиправні дії київської влади, будуть вирішувати компетентні органи РФ. Але Росія має всі підстави відповісти дзеркально на утиски на Україні журналістів, які працюють в російських ЗМІ”, — підкреслив сенатор.

“Мова може йти про закриття корпункту українського ЗМІ або видворення з Росії журналістів з України”, — додав він.

Звинувачення у державній зраді парламентарій назвав “дурницями”. “Це спроба спровокувати конфлікт з Росією”, — уклав Джабар.