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Ситуація загострюється: Ізраїль висилає посла Туреччини

15.05.2018

Ситуация накаляется: Израиль высылает посла Турции Ердоган звинуватив ізраїльського прем’єра у проведенні політики апартеїду.

Після висилки з Туреччини ізраїльського посла Ейтана Наэ МЗС Ізраїлю викликав турецького дипломата.

У відомстві запропонували генеральному консулу в Єрусалимі покинути країну на деякий час.

«Йому було запропоновано повернутися в Туреччину для консультацій протягом деякого періоду часу», — заявило джерело в дипведомстве.

Раніше турецький МЗС був викликаний посол Ізраїлю в Анкарі, якому також порадили повернутися на батьківщину. Крім того, дипломат був обізнаний про відкликання посла Туреччини з Тель-Авіва на тлі сплеску насильства в секторі Газа.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньяху в проведенні політики апартеїду і злочинах проти палестинців.

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