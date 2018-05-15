Ердоган звинуватив ізраїльського прем’єра у проведенні політики апартеїду.
Після висилки з Туреччини ізраїльського посла Ейтана Наэ МЗС Ізраїлю викликав турецького дипломата.
У відомстві запропонували генеральному консулу в Єрусалимі покинути країну на деякий час.
«Йому було запропоновано повернутися в Туреччину для консультацій протягом деякого періоду часу», — заявило джерело в дипведомстве.
Раніше турецький МЗС був викликаний посол Ізраїлю в Анкарі, якому також порадили повернутися на батьківщину. Крім того, дипломат був обізнаний про відкликання посла Туреччини з Тель-Авіва на тлі сплеску насильства в секторі Газа.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньяху в проведенні політики апартеїду і злочинах проти палестинців.