ВАШИНГТОН, 15 травня — . США звинувачують ХАМАС у загибелі людей в секторі Газа, заявила журналістам офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт. Олексій ВитвицкийПалестина відкликала посла з Вашингтона

Десятки палестинців загинули від ізраїльського вогню при протестах проти перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.

“Це точно би зупинився, якби ХАМАС припинив розпалювати насильство”, — сказала Науэрт на брифінгу у Вашингтоні, додавши, що демонстранти приносять з собою зброю та “коктейлі Молотова”. “Ізраїль має право захищати себе”, — додала вона. При цьому, за її словами, США жалкують про загибель людей.

Вона також поклала на ХАМАС відповідальність за “жахливі гуманітарні умови в Газі”.