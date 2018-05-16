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США не отримали повідомлення про можливе скасування зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

16.05.2018

ВАШИНГТОН, 15 травня – . США не отримували повідомлень від КНДР про можливе скасування зустрічі президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, яка запланована на 12 червня в Сінгапурі, заявила офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

Трансляция новостей о северокорейском ядерном полигоне Пхунгери в Сеуле. © AP Photo / Ahn Young-јоопКНДР почала ліквідацію ядерного полігону Пхунгери, стверджують ЗМІ”У нас про це (скасування саміту – ред.) немає ніякої інформації… Ми не отримували ні формального, ні якогось неформального повідомлення. Ми продовжимо рухатися вперед і планувати зустріч між президентом Трампом і Кім Чен Ином”, — заявила Науэрт на брифінгу.

Раніше у вівторок агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. За даними агентства, КНДР також повідомила про скасування проведення зустрічі на високому рівні з Південною Кореєю 16 травня.

Науэрт нагадала, що раніше Кім Чен Ин заявив, що з розумінням ставиться до військових навчань США і Південної Кореї, які “законні і плануються заздалегідь”.

“Ми не чули від цього уряду (КНДР) або уряду Південної Кореї, що ми не будемо проводити навчання або що ми не будемо планувати зустріч президента Трампа та Кім Чен Ина”, — сказала вона.

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