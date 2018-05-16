МОСКВА, 15 травня — . У Держдепі прокоментували ситуацію із затриманням голови порталу на Україні Кирила Вишинського. У відомстві підкреслили, що рішення про затримання повинні прийматися у відповідності з законом. © Фото : Украина/ СтрингерПолитолог: акції проти Україна – “немічна” демонстрація сили

“Ми розуміємо, що Україна, як і багато інших країн, стурбована активною пропагандою…” — заявила представник Держдепартаменту Хезер Науэрт. Вона висловила сподівання, що українська влада розуміє серйозність своїх дій.

При цьому в Держдепі змогли відповісти на питання про те, чи обговорювали США з урядом України можливі обшуки в редакціях російських ЗМІ та затримання журналістів.

Обшуки в Украина

Вранці в понеділок співробітники СБУ влаштували п’ять обшуків в офісах Україна. Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді. © РИА Новини / Володимир ТрефиловКиселев повідомив, що за главою порталу Україна стежили весь рік

Зокрема, главу порталу на Україні звинуватили у підтримці самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський нібито щомісяця отримував з Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисячі євро.

Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян зазначила, у свою чергу, що це — помста Києва за Кримський міст.

У Кремлі рішуче засудили дії України і пообіцяли “заходи взаємності”, як тільки отримають більш детальну інформацію.