Ердоган провів зустріч з Терезою Мей і королевою Єлизаветою II.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у рамках свого візиту у Великобританію зустрівся з прем’єр-міністром Терезою Мей і королевою Єлизаветою II.

“Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у рамках свого візиту у Великобританію зустрівся з прем’єр-міністром Терезою Мей”, – йдеться в повідомленні.

Глава турецької держави також торкнувся теми перенесення посольства США в Єрусалим.

“Перенесення посольства США в Єрусалим викликав серйозні проблеми в регіоні”, – зазначив турецький лідер.

Він нагадав, що в результаті останніх подій у секторі Газа загинули десятки, постраждали понад двох тисяч чоловік.

“Всі ці вбивства відбуваються Ізраїлем і, на жаль, підстави для цього створили США”, – підкреслив президент Ердоган.

За словами Ердогана, ця тема стане темою обговорення на переговорах у двосторонньому та розширеному складі.

Турецький лідер також підкреслив важливість відносин між двома країнами.

Прем’єр-міністр Мей, у свою чергу, зазначила, що однією з головних тем переговорів між двома лідерами стануть торговельні зв’язки, а також співробітництво в сфері оборони і безпеки.

“Туреччина відіграє важливу роль в питаннях регіональної безпеки. Ми вважаємо однією з найважливіших завдань перемогу над ДЕАШ в Сирії. Дане питання також буде обговорено нами. Хочу ще раз підкреслити значимість відносин між Туреччиною і Великобританією”, – сказала британський прем’єр.

Далі сторони пішли на переговори віч-на-віч.

Крім цього, в рамках візиту у Великобританію президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з королевою Єлизаветою II.

Зустріч відбулася в Букінгемському палаці за закритими дверима і тривала сорок хвилин.