Сімейної компанії нардепа-забудовника, яка вже виграла тендер на мільярд, «досипали» ще 27 млн…

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 14 травня повідомило про намір укласти договір з ТОВ «СК «Укрстроймонтаж» (Київ). За результатами тендеру, його переможець повинен виконати додаткові роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 26,92 млн грн.

Важливий момент: замовник розіграв мільйони через спрощену процедуру — нібито із-за непередбачених обставин, які з’ясувалися після початку будівництва. Державний «Енергоатом» при цьому послався на ст. 35, п. 6 закону про публічні закупівлі (необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов).

У додатковій угоді №5 від 2 травня сторони погодили проведення експертизи проектно-кошторисної документації з-за зростання вартості матеріальних ресурсів і складової частини за їх доставку на об’єкт будівництва.

Видання нагадує, що 18 жовтня 2017 «Енергоатом» підписав договір з ТОВ «СК «Укрстроймонтаж» на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 928,9 млн грн.

Таким чином, до 25 вересня 2019 року в Чорнобильській зоні відчуження повинні побудувати перший пусковий комплекс для «сухого» зберігання відпрацьованих паливних зборок з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Він дасть можливість протягом 100 років безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо.

Як відомо, 7 червня 2017 уряд затвердив проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій. Тоді міністр екології Семерак зазначав, що Україна щороку платить Росії приблизно $200 млн за зберігання відпрацьованого ядерного палива.

У той же час, вартість самого будівництва централізованого сховища для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС зросла за останні 10 років майже в дев’ять разів — з $148 млн у 2009 році до нинішніх $1,4 млрд.

Власницею «СК «Укрстроймонтаж» є дружина президента «Укрбуду» та народного депутата Максима Микитася Наталія. Раніше директором цієї фримы був нинішній помічник нардепа Микитася — Андрій Якусевич. Брат останнього — Сергій Якусевич зараз займає посаду заступника голови правління «Укрбуд». Він також був співвласником ТОВ «Мегаполісбуд», де іншим співвласником виступав Анатолій Войцеховський, якого правоохоронці звинувачують у самовільному захопленні ділянок та незаконному будівництві.

Микитась Максим — 37-річний нардеп, член депутатської групи «Воля народу», член парламентського комітету з питань бюджету.

Дана реальна коаліція складається з більшої частини фракцій БПП і НФ, екс-регіоналів з депутатських груп «Воля народу» і «Відродження», а також — коли голосів не вистачає — їх підкидає ще Оппоблок. Крім того, коли Банковій дуже потрібно, вона залучає до голосування за потрібні закони радикально продажну фракцію Ляшко (наприклад, ця мерзенна фракція підтримала всі законопроекти про бюджет в останні роки). Основа створення цієї коаліції — корупція!

Ось тому-то подружжю Микитасям так «щастить» з підрядами…

Як тут не заграти і не заспівати (на фото — нардеп Микитась з гітарою)?..