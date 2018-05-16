БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . Країни ЄС і Іран домовилися активізувати контакти на всіх рівнях для розвитку зв’язків у сфері економіки та ініціювали експертні консультації, повідомила за підсумками переговорів у Брюсселі з СВПД глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.

© РИА Новини / Сергій МамонтовЕС з Іраном розглянуть заходи, які дозволять зберегти ядерну угоду”Ми висловили жаль у зв’язку з рішенням США про вихід з СВПД і визнали, що зняття санкцій, пов’язаних з ядерною програмою, і нормалізація торговельних і економічних відносин з Іраном є основною частиною угоди”, — заявила вона.

“Ми домовилися поглибити наш діалог на всіх рівнях. Наші експерти вже сьогодні почали працювати. Ми домовилися розпочати інтенсивні експертні консультації, які, як я вже сказала, почалися сьогодні, з Іраном, з метою досягти практичних рішень протягом наступних декількох тижнів”, — сказала Могерини.

За її словами, мова йде про питання підтримання та поглиблення економічних зв’язків з Іраном, продовження торгівлі нафтою і газом, нафтопродуктами, про ефективних банківських транзакціях, продовження контактів з Іраном у сфері авіаційного, морського і наземного видів транспорту, а також про надання експортних кредитів.