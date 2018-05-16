ВАШИНГТОН, 15 травня — . Високопоставлений представник держдепу відмовився повідомити, чи обговорювали США з урядом України питання про обшуки в редакціях російських ЗМІ та затримання журналістів. © Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookГП України підозрює МІА “Росія сьогодні” в підривній діяльності

“Ми ведемо багато розмов з урядом України, не тільки з Вашингтона, але також і звідти (по лінії посольства в Києві — ред.). Нічого конкретного у мене для вас немає”, — сказав представник держдепу у відповідь на відповідне питання журналістів.

Раніше представник держдепартаменту Хезер Науэрт заявила, що затримання журналіста Україна Кирила Вишинського і обшуки в офісі — це серйозні дії, які повинні проводитися з дотриманням закону.