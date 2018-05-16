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Держдеп не коментує, обговорювали США з Україною затримання журналістів

16.05.2018

ВАШИНГТОН, 15 травня — . Високопоставлений представник держдепу відмовився повідомити, чи обговорювали США з урядом України питання про обшуки в редакціях російських ЗМІ та затримання журналістів.Здание Генеральной прокуратуры Украины. © Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookГП України підозрює МІА “Росія сьогодні” в підривній діяльності

“Ми ведемо багато розмов з урядом України, не тільки з Вашингтона, але також і звідти (по лінії посольства в Києві — ред.). Нічого конкретного у мене для вас немає”, — сказав представник держдепу у відповідь на відповідне питання журналістів.

Раніше представник держдепартаменту Хезер Науэрт заявила, що затримання журналіста Україна Кирила Вишинського і обшуки в офісі — це серйозні дії, які повинні проводитися з дотриманням закону.

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