БУЕНОС-АЙРЕС, 15 травня – . Президент Аргентини Маурісіо Макрі скасував свою поїздку до Росії на чемпіонат світу з футболу, повідомив у вівторок прес-секретар глави держави Іван Павловські.

“Макрі не їде на мундіаль”, — сказав Павловські.

Раніше портал Nacion з посиланням на близькі до глави держави джерела повідомляв, що Макрі вирішив не їхати до Росії на ЧС-2018 з-за складної економічної ситуації в південноамериканській країні.

© РИА Новини / Євген БиятовРикардо Лагоріо: президент Аргентини не змінить рішення приїхати на ЧС-2018Изначально Макрі планував 16 червня бути в Москві на матчі Аргентина-Ісландія, а через п’ять днів — у Нижньому Новгороді на грі своєї збірної з Хорватією. Інший сценарій передбачав його присутність на матчі з Хорватією 21 червня, а через п’ять днів — у Санкт-Петербурзі на матчі з Нігерією.

Фінансово-економічна ситуація в Аргентині в останні дні серйозно ускладнилася. Курс аргентинського песо падає до історичних мінімумів стосовно долара США. Це відбувається на тлі переговорів, які влада Аргентини ведуть з МВФ про надання кредитної лінії на 30 мільярдів доларів.

Збірна Аргентини на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії дійшла до фіналу, де поступилася команді Німеччини.