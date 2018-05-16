РИГА, 15 травня – . Дептут Європарламенту від Латвії Мирослав Митрофанов розкритикував заяву прем’єра Маріса Кучинскиса про необхідність жорстко припиняти дії проросійських активістів.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийПремьер Латвії закликав жорстко припиняти дії проросійських активистовКучинскис в ефірі телеканалу LNT заявив, що дії проросійських активістів у Латвії можна трактувати як радикальні і спецслужби повинні жорстко припиняти. За його словами, наявна в розпорядженні органів безпеки інформація свідчить про плани ряду активістів здійснити антидержавну діяльність в контексті протестних акцій проти реформи російських шкіл.

“Не треба ні суду, ні слідства, досить, що “дії можна трактувати… Весь наш внутрішній латвійський конфлікт — між правлячою національною елітою та російською меншиною країни Кучинскис намагається представити як конфлікт між Латвією і Росією — “за радикальні проросійські дії будемо карати максимально строго”, — написав Митрофанов в Facebook.

© Sputnik / Sergey MelkonovСуд заарештував захисника російських шкіл в Латвії ЛиндерманаПо його думку, подібні висловлювання свідчать про кризу в колах політичної еліти Латвії. “Це страусина позиція — недооцінювати нас, винаходити помилкові мотиви нашої поведінки, перекладати відповідальність на сусідню країну, не пускати нас у державні і провідні латвійські ЗМІ, і, нарешті, якщо і це не допомагає — тупо садити нас по тюрмах за “дії, які можна трактувати… Все це свідчення виродження латиської еліти”, — йдеться в повідомленні Митрофанова.

Раніше Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу після минулого в кінці березня Вселатвийского батьківських зборів, учасники якого виступили проти переведення шкільної освіти на латиську мову. За даними правоохоронців, справу порушено за ознаками “злочини проти держави”, а також інших кримінальних діянь. На організованому Російською союзі Латвії Вселатвийском батьківських зборах було висловлено незгоду з реформою. Двоє учасників заходу, Олександр Гапоненко і Володимир Ліндерман, були звинувачені у діях проти держави і поміщені під арешт.

© Sputnik / Сергій МелконовДепутат ЕП прокоментував справу проти захисників російських шкіл ЛатвииСейм Латвії 23 березня затвердив поправки до закону “Про освіту”, що передбачають переведення всіх шкіл на державну мову навчання до 2021-2022 навчального року. Президент Раймондс Вейонис 2 квітня підписав закон.

У Латвії проживають близько 2 мільйонів осіб, з них близько 40% — російськомовні. У республіці одна державна мова — латиська, російська має статус іноземної.