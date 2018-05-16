Місцеві органи влади пропонують велику суму за проживання в селі не менше 10 років.

У швейцарської селі Альбинен дають великі суми грошей тим, хто готовий переїхати в цей населений пункт і жити там не менше десяти років.

В даний час в селі проживає близько 240 чоловік, проте молоді сім’ї все частіше виїжджають у міста, а місцеві будинки поступово перетворюються в міні-готелі.

Із-за від’їзду сімей довелося закрити школу, і тепер діти їздять вчитися в сусідній населений пункт. Влада села придумали програму, яка дозволить поліпшити демографічну ситуацію.

В село запрошують родини (не старше 45 років) і виплачують по 25 тисяч доларів кожному батьку і 10 тисяч доларів на кожну дитину.

Вимоги: прожити в Альбинене не менше десяти років і придбати там житло не дешевше 200 тисяч франків. Якщо сім’я покине село раніше, вона повинна буде повернути гроші назад.

Влада вважає, що бажаючих буде багато – село розташована в одному з наймальовничіших місць Швейцарії.



