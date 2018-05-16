ЄРУСАЛИМ, 15 травня — . Зображення прапора Гватемали демонструється на стінах старого міста в Єрусалимі напередодні відкриття в середу посольства країни, перенесеного з Тель-Авіва, передає кореспондент .

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийПалестина відкликала посла з ВашингтонаНа стару фортечну стіну, зокрема, у Яффських воріт, виводиться зображення прапорів Гватемали, Ізраїлю та США. Прапори змінюються подякою президента Гватемали Джиммі Моралесу у всю стіну.

Мер Єрусалиму у своїй заяві з приводу підсвічування стін міста подякував Моралеса за “сміливий” крок за перенесення дипмісії. “Я закликаю інші країни приєднатися до США і Гватемалі — вчинити правильно і перенести ваші посольства в нашу вічну столицю Єрусалим”, — йдеться в заяві мера, що надійшов у розпорядження .

Перенесене з Тель-Авіва посольство США відкрилося в Єрусалимі в понеділок на тлі ескалації ситуації в секторі Газа і протестів поруч з будівлею. Церемонія відкриття посольства Гватемали, за словами співробітників, тимчасово розмістився в офісі в Технопарку на півдні міста, намічена на середу. Третьою країною, яка вирішила перенести посольство, став Парагвай, відкриття його дипмісії призначено на кінець травня.

Представник МЗС Ізраїлю раніше повідомив , що ще як мінімум три країни мають намір перенести посольства в Єрусалим.

Інші країни поки тримають посольства в Тель-Авіві через неврегульованість статусу Єрусалиму, на східні райони та історичний центр якого претендують палестинці.