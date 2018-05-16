МОСКВА, 15 травня — . Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала держдепартамент США “не розшаркуватися перед владою України, а вимагати негайно звільнити журналіста Україна, затриманого СБУ у вівторок.

© РИА Новини / СтрингерГосдеп не коментує, обговорювали США з Україною затримання журналистовРанее представник держдепартаменту Хезер Науэрт заявила, що затримання журналіста Україна Кирила Вишинського і обшуки в офісі — це серйозні дії, які повинні проводитися з дотриманням закону.

“Звертаюся до колег з держдепу: не розшаркуватися треба перед втратили якесь уявлення про права людини владу України, а суворим голосом, як ви вмієте відчитувати всіх інших, вимагати негайного звільнення представників преси”, — написала Захарова в своєму акаунті в Facebook.

Співробітники Служби безпеки України у вівторок увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

© РИА Новини / СтрингерВ Держдепі прокоментували затримання голови УкраинаГендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.