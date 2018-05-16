БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . Відбулися у вівторок у Брюсселі переговори з ЄС і “евротройкой” сталі “хорошим початком”, але наступні кілька тижнів покажуть, що саме можна реалізувати для отримання Тегераном гарантій за підтримки передбачених Спільним всеосяжного плану дій (СВПД) економічних заходів, заявив глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф.

© AFP 2018 / Atta Kenare ЄС і “евротройка” хочуть узгодити з Іраном заходи по збереженню СВПД”Ми почали процес і знаходимося на правильному шляху, наступні тижні покажуть, що ми можемо реалізувати”, — сказав Зариф журналістам після переговорів.

За його словами, це “гарний початок”, але “Іран повинен отримати свої гарантії” в рамках заходів з підтримки угоди. “Подивимося, як ми можемо до цього просунутися, зараз ми на початку процесу”, — додав він.

© РИА Новини / Сергій КузнецовПосол Ірану в Росії назвав умови дотримання країною СВПДПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.