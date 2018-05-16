ВАШИНГТОН, 16 травня — . Федеральний суд округу Колумбія відмовив у клопотанні екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який вимагав зняти з нього звинувачення в шахрайстві, відмиванні коштів і порушенні закону про іноземних агентів, йдеться в рішенні суду.

© РИА Новини / Олексій АгарышевОхотник на олігархів. Навіщо в США ловлять російських бізнесменів”У клопотанні про зняття звинувачень відмовлено з декількох причин”, — йдеться в 37-сторінковому рішенні суду, яке підписала суддя Емі Берман-Джексон.

Суддя заявила, що мін’юст США не перевищив повноваження, порушивши справу проти Манафорта. Захист стверджувала, що саме Росія практично не згадується в обвинувальному висновку, воно не має відношення до розслідування спецпрокурора Мюллера, зосередженому на передбачувані зв’язки штабу Дональда Трампа з Росією.

“Звинувачення повністю відповідає тій частині повноважень, наданих спецпрокурору, які Манафорт знаходить сумнівними: повноважень розслідувати будь зв’язку та/або координацію між російським урядом і приватними особами, пов’язаними зі штабом”, — говориться в рішенні суду.

Суддя знайшла “численні недоліки в аргументації захисту Манафорта, яка стверджувала, що спецпрокурор порушив повноваження.

У Манафорта кинули триколор і звинуватили у продажу Америки російським”зокрема, розслідування по Манафорту було легітимним вивченням можливого зв’язку між людиною зі штабу Трампа і урядом Росії, затверджує суддя. Зокрема, вона мотивує це тим, що екс-президент України Віктор Янукович, з партією якого працював Манафорт, “вважається пов’язаним з Росією”. Крім того, навіть якщо б мін’юст порушив якісь внутрішні правила, це не давало Манафорту права не піддаватися кримінальними звинуваченнями, пише суддя. Нарешті, призначення Мюллера і його повноваження відповідають внутрішнім правилам, вважає вона.

Манафорт звинувачується у відмиванні коштів на десятки мільйонів доларів, у роботі лобістом на українську Партію регіонів без реєстрації іноземним агентом і відмиванні коштів. Мюллер розслідує ймовірні зв’язки Трампа з Росією, які заперечують як у Кремлі, так і в Білому домі.