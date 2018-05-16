БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . ЄС і Іран домовилися провести наступного тижня у Відні зустріч спільної комісії по Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) на рівні политдиректоров, повідомила глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЕС домовився активізувати зв’язки з Іраном у сфері экономикиВо вівторок в Брюсселі відбулися переговори щодо майбутнього іранської ядерної угоди у форматі ЄС, “евротройка”, Іран.

“Ми також проведемо спільне засідання комісії наступного тижня у Відні, на рівні заступників міністрів закордонних справ, политдиректоров”, — сказала Могерини.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.