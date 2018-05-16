Раніше були також скасовані переговори Північної Кореї з Південною Кореєю.

Північна Корея пригрозила скасувати саміт з США через американо-південнокорейських навчань.

«Сполучені Штати також повинні ретельно обміркувати долю запланованого саміту в світлі цього провокаційного військового шуму, влаштованого спільно з південнокорейськими військами», — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що КНДР скасувала заплановані на 16 травня переговори з Південною Кореєю.

Зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина намічена на 12 червня.