АНКАРА, 16 травня — . Президент Туреччини Тайіп Ердоган обговорив у вівторок по телефону з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом ситуацію в секторі Газа, де при зіткненнях з ізраїльськими солдатами загинули десятки палестинців, повідомив джерело в адміністрації турецького лідера у вівторок.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиСША звинуватила ХАМАС в загибелі людей в секторі Газа”Наш президент провів телефонну розмову з королем Саудівської Аравії і обговорив з ним останні події в Палестині. Ердоган підкреслив важливість спільної позиції мусульман у зв’язку з цим. Обидва лідери також обговорили підготовку до позачергового саміту Організації ісламської співпраці, який пройде в п’ятницю Стамбулі”, — сказав співрозмовник агентства.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорює Радбез ООН.

Напередодні Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою, а його дії в секторі Газа — геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. У вівторок МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.