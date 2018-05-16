ВАШИНГТОН, 16 травня – . Кандидат на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джина Хаспел фактично забезпечила собі проходження через сенат після того, як її підтримав ведучий демократ в комітеті по розвідці Марк Уорнер.

© AP Photo / Jacquelyn MartinВ Білому домі заявили про можливі кадрові перестановкахКак очікується, комітет сенату проголосує за її кандидатуру в середу. Коли буде голосування повного складу верхньої палати, поки невідомо.

“Я визнаю, що це було важке рішення… Я збираюся підтримати висунення Джини Хаспел на посаду директора ЦРУ. Я також поважаю своїх колег, які ухвалили протилежне рішення”, — йдеться в поширеній у вівторок заяві сенатора.

За його словами, за останній рік він мав можливість працювати з Хаспел, яка займає посаду заступника директора ЦРУ.

© AP PhotoАмериканец піддав себе тортурам, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУ”Вона завжди була професійною і прямолінійної з комітетом з розвідки. Ще важливіше те, що я впевнений, що вона та людина, яка в змозі заперечити президенту, якщо отримає наказ зробити щось незаконне, або аморальне, як повернення до тортур”, — пояснив Уорнер.

Голос Уорнера став другим у комітеті з боку демократів. Раніше на підтримку Хаспел виступив сенатор Джо Манчин. Таким чином, вона точно набирає десть голосів з 15 на першому етапі затвердження.

У повному складі сенату у республіканців теж невелику перевагу. У них 51 місце проти 47 демократів і ще двох незалежних сенаторів. Однак не всі республіканці виявилися готові проголосувати за кандидатуру Хаспел. Зокрема, не планував її підтримати Ренд Пол. Але це компенсується тим, що ще як мінімум два демократа, крім Уорнера і Манчина, заявили, що проголосують за.

© REUTERS / Yuri GripaУ Трампа відібрали владу. Як працює “зливний переворот”Її висунення викликало чимало критики, так як ім’я Хаспел, яка пропрацювала в управлінні в цілому 33 року і займав різні керівні посади, пов’язували з тортурами. Якщо комітет сенату і потім верхня палата у повному складі узгодять її призначення, то Хаспел стане першою жінкою, яка очолить розвідувальне відомство США.

Раніше повідомлялося, що вона вже фактично гарантувала собі проходження першої стадії, так як про її підтримку оголосив ведучий демократ в цьому комітеті по розвідці Марк Уорнер.

Хаспел йде на зміну Майку Помпео, який нещодавно був затверджений на посаді держсекретаря. До цього вона обіймала посаду його заступника в ЦРУ. Їх обох у березні висунув президент США Дональд Трамп.

© AP Photo / СІАКандидат на пост глави ЦРУ назвала Росію, Китай і КНДР загрозами для СШАНа минулого тижня в комітеті сенату США з розвідки проходили слухання, на яких розглядалася кандидатура Хаспел. Засідання кілька разів переривали протестуючі проти катувань. Хаспел, яка може стати першою жінкою на чолі ЦРУ, є об’єктом критики правозахисників, які звинувачують її у причетності до допитів із застосуванням тортур в секретній в’язниці ЦРУ в Таїланді. Сама Хаспел під час слухань у комітеті сенату заявила, що Центральне розвідувальне управління США зараз не займається допитами затриманих, там навіть немає людей, які вміють це робити.

Крім того, вона пообіцяла, що в разі затвердження не буде відновлювати програму.

В рамках програми “допитів під вартою”, яку ЦРУ США почало проводити після терактів 11 вересня 2001 року, використовувалися тортури, які офіційно називалися “розширеними методами допиту”. Найбільш відомим місцем, де проводилась така програма, є в’язниця Гуантанамо.