БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . ЄС і Іран домовилися на зустрічі в Брюсселі виробити в найближчі тижні практичні рішення, які дозволили б продовжити інвестиції в цю країну і укладання контрактів, повідомила глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаРанее Могерини повідомила, що сторони домовилися ініціювати “інтенсивні експертні консультації”, в рамках яких в найближчі кілька тижнів належить знайти рішення для продовження співпраці у сфері транспорту, фінансів і енергетики.

Серед сфер, над якими експерти будуть працювати, Могерини назвала також вироблення механізмів сприяння економічному та фінансового співробітництва, в тому числі шляхом надання практичної підтримки торгівлі та інвестицій.

“Подальша розробка і реалізація меморандумів про взаєморозуміння і контрактів між європейськими компаніями та іранськими партнерами, подальші інвестиції в Іран”, — перерахувала Могерини узгоджені пункти.

За її словами, сторони також домовилися інтенсивно консультуватися з іншими учасниками угоди” щодо ядерної програми.

© AP Photo / Evan VucciВсе проти США: слово “санкції” пора забытьПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.