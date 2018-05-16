ЛУГАНСЬК, 16 травня — . Офіційний Київ прагне зірвати мінські переговори, заявив представник самопроголошеної Луганської народної республіки у політичній підгрупі Родіон Мірошник.

© РИА Новини / Олеся ПотаповаСиловики зірвали відведення сил у Станиці Луганській, заявили в ЛНР”В політичній сфері з боку України лунають радикальні заяви, висувають додаткові передумови для реалізації політичного пакету Комплексу заходів, таких як введення миротворців або виконання угод з безпеки, які самою Україною та ігноруються. Дані дії з боку Києва демонструють відверте прагнення до зриву переговорного процесу і заклад діалогу в глухий кут”, — розповів Мірошник.

За його словами, зі свого боку, представники республік налаштовані на діалог як “єдино можливий спосіб досягнення врегулювання”.

“У цьому діалозі інтереси жителів республік будуть відстоюватися жорстко і безкомпромісно, і ніякий тиск з української сторони не змусить йти на поступки в питаннях безпеки та забезпечення рівних прав для жителів республік. Нагадаю, що Мінські угоди були підписані після великих поразок ВСУ під Иловайском та Дебальцеве і це не дає жодних підстав Києву говорити з Донбасом з позиції сили”, — доповнив представник ЛНР.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб.

Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, в тому числі в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки. Мінські угоди