ВАШИНГТОН, 16 травня – . Комітет сенату США з розвідки збереться у середу на закрите слухання, де, як очікується, проголосує за кандидатуру Джини Хаспел на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

© AP PhotoАмериканец піддав себе тортурам, щоб підтримати кандидата на пост глави ЦРУЕе висунення викликало чимало критики, так як ім’я Хаспел, яка пропрацювала в управлінні в цілому 33 року і займав різні керівні посади, пов’язували з тортурами. Якщо комітет сенату і потім верхня палата у повному складі узгодять її призначення, то Хаспел стане першою жінкою, яка очолить розвідувальне відомство США.

Раніше повідомлялося, що вона вже фактично гарантувала собі проходження першої стадії, так як про її підтримку оголосив ведучий демократ в цьому комітеті по розвідці Марк Уорнер. Про свою підтримку Хаспел заявляли й інші демократи. Таким чином, вона повинна без проблем набрати більше половини голосів у комітеті.

Хаспел йде на зміну Майку Помпео, який нещодавно був затверджений на посаді держсекретаря. До цього вона обіймала посаду його заступника в ЦРУ. Їх обох у березні висунув президент США Дональд Трамп.

© REUTERS / Yuri GripaУ Трампа відібрали владу. Як працює “зливний переворот”минулого тижня в комітеті сенату США з розвідки проходили слухання, на яких розглядалася кандидатура Хаспел. Засідання кілька разів переривали протестуючі проти катувань. Хаспел, яка може стати першою жінкою на чолі ЦРУ, є об’єктом критики правозахисників, які звинувачують її у причетності до допитів із застосуванням тортур в секретній в’язниці ЦРУ в Таїланді. Сама Хаспел під час слухань у комітеті сенату заявила, що Центральне розвідувальне управління США зараз не займається допитами затриманих, там навіть немає людей, які вміють це робити.

Крім того, вона пообіцяла, що в разі затвердження не буде відновлювати програму.

В рамках програми “допитів під вартою”, яку ЦРУ США почало проводити після терактів 11 вересня 2001 року, використовувалися тортури, які офіційно називалися “розширеними методами допиту”. Найбільш відомим місцем, де проводилась така програма, є в’язниця Гуантанамо.