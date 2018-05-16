ВАШИНГТОН, 16 травня – . Адміністрація США має намір вивчити повідомлення про нібито намір КНДР відмовитися від проведення зустрічі президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

© Flickr / (stephan)Палиця о двох кінцях. США наставляють КНДР на лівійський “шлях істинний””Нам відомо про повідомлення південнокорейських ЗМІ. США самостійно вивчать те, що Північна Корея заявила, та продовжать тісну координацію з нашими союзниками”, — йдеться в заяві Сандерс.

Раніше у вівторок агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. За даними агентства, КНДР також повідомила про скасування проведення зустрічі на високому рівні з Південною Кореєю 16 травня.

Офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт заявила, що США не отримували повідомлень від КНДР про можливе скасування зустрічі президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, яка запланована на 12 червня в Сінгапурі.