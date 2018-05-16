МЕХІКО, 16 травня – . Президент Нікарагуа Даніель Ортега візьме участь у відкритті національного діалогу щодо нормалізації ситуації в країні, який розпочнеться у середу вранці в будівлі Єпископської конференції Нікарагуа, повідомила віце-президент країни Росаріо Мурільйо.

© REUTERS / Oswaldo RivasЧисло жертв протестів в Нікарагуа зросла до 63 осіб”Там буде наш президент, ми будемо там, там будуть наші представники, згідно методології та організації процесу, який запропонували наші єпископи для цієї історичної події”, — наводить портал Prensa заяву Мурільйо.

Діалог почнеться після протестів, що йдуть з 18 квітня на тлі запропонованої владою реформи, яка передбачала збільшення суми відрахувань роботодавців і працівників у фонди соціального страхування. Президент Ортега вже скасував її.

Загальне число загиблих в ході протестів точно не встановлено, воно оцінюється в кілька десятків — від 48 до 65 осіб. За даними правозахисників, також більше 400 людей отримали поранення. Були відзначені випадки незаконних затримань, тортур, зникнень журналістів, які висвітлювали акції протесту. Серед загиблих — два співробітники правоохоронних органів.

Між тим, протести в Нікарагуа поки не закінчилися. Так, у вівторок не менше 15 осіб були поранені в результаті зіткнень з поліцією в місті Матагальпа, відзначає портал.