МОСКВА, 16 травня – . Понад 400 тисяч людей на північному сході США залишилися без світла та електроенергії з-за потужних бур, повідомляє телеканал ABC News.

© РИА Новини / Катерина СобольНа північному сході США з через негоду знеструмлено будинки півмільйона человекПо даними телеканалу, сувора погода обрушилася на території штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія і Коннектикут. Жителям довелося зіткнутися зі зливами, грозою, повінню, вітром з поривами до 35 метрів в секунду, крім того, очікується торнадо.

Через негоду було частково припинено залізничне сполучення і рух всіх приміських поїздів, що прямують у напрямку до Центрального вокзалу в Нью-Йорку і від нього.

Синоптики повідомляють, що зливи і повені будуть тривати протягом усього тижня.