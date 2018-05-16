БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . Учасникам іранської ядерної угоди зі складу “євротрійки” і керівництву ЄС вдалося домовитися з Іраном в Брюсселі про початок практичної вироблення рішень для збереження СВПД, робота експертів вже почалася, і в найближчі кілька тижнів сторони чекають перших конкретних результатів.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаОдним з ключових досягнень переговорів стала підтверджена Іраном готовність шукати рішення для збереження всеосяжного плану. Раніше ЄС і “евротройка” неодноразово заявляли, що будуть дотримуватися виконання СВПД, поки свої зобов’язання виконує Іран.

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини, яка висловила за підсумками переговорів загальну позицію Франції, Німеччини, Британії і керівництва ЄС, охарактеризувала їх дипломатичною мовою як “позитивні і конструктивні”. Обережну задоволеність зустріччю висловив і глава МЗС Ірану Мохаммад Зариф, зазначивши, що це “добрий початок”.

Однак у заявах проявилися і розбіжності в оцінках: якщо іранська сторона говорила про “гарантії”, які вона чекає підтвердження економічних вигод від угоди після виходу з нього США, представники ЄС і “євротрійки” дистанціювалися від такого формулювання, вважаючи за краще говорити про “практичних рішеннях” і “наборі заходів” по збереженню домовленостей.

Правильним шляхом

Ще перед початком консультацій глава іранського МЗС дав зрозуміти, що Тегеран чекає від Європи не просто політичних заяв про прихильність угоді, але і відчутних гарантій того, що після рішення США вийти з СВПД і повернути санкції країна зможе як і раніше отримувати передбачені домовленостями економічні вигоди.

© AP Photo / Evan VucciВсе проти США: слово “санкції” пора забути”Ми ясно виступали з позиції, що економічні вигоди, які передбачені СВПД, повинні бути отримані Іраном для збереження балансу угоди. І нам треба подивитися, як залишилися в угоді учасники зможуть забезпечити ці вигоди для Ірану”, — сказав Зариф журналістам.

“Ми розпочинаємо процес, який обіцяє бути дуже інтенсивним, і часу у нас не так багато. Нам потрібно досягти певних гарантій, що ці вигоди можуть бути забезпечені… Ми подивимося, чи зможе висловлена рештою учасників угоди політична воля бути виражена у конкретних діях”, — додав він.

Після переговорів Зариф констатував “гарний початок”, зазначивши, що переговори знаходяться на правильному шляху, проте вирішальне значення все ж будуть мати результати, яких вдасться досягти протягом наступних кількох тижнів.

“Ми знаходимося на правильному шляху, тепер багато чого залежить від того, що ми зможемо зробити протягом наступних декількох тижнів”, — сказав Зариф журналістам після переговорів. За його словами, це “гарний початок”, але “Іран повинен отримати свої гарантії” в рамках заходів з підтримки угоди. “Подивимося, як ми можемо до цього просунутися, зараз ми на початку процесу”, — додав він.

© AFP 2018 / Atta КепагеРоссия почала вигравати ірано-ізраїльський конфлікт в очікуванні рішень

Набагато більше конкретики представила за підсумками переговорів глава європейської дипломатії ЄС: сторонам вдалося домовитися про продовження діалогу на всіх рівнях для розвитку економічного співробітництва, незважаючи на загрозу США відновити санкції проти Ірану.

“Ми всі разом висловили співчуття у зв’язку з виходом США з іранської ядерної угоди і визнали, що зняття санкцій, пов’язаних з ядерною сферою, і нормалізація торговельно-економічних відносин з Іраном є істотною частиною угоди”, — заявила вона.

За словами Могерини, на зустрічі європейці побачили настрій і рішучість іранської сторони вести інтенсивну роботу для збереження угоди, що була досягнута домовленість підтримувати тісні контакти з усіма учасниками угоди, включаючи РФ і Китай.

При цьому вона зазначила, що не стала б говорити про правових або економічних гарантій”, а скоріше про рішучість вести “серйозну роботу” для підтвердження прихильності домовленостями. Глава МЗС Британії Борис Джонсон говорив про “наборі заходів”, які європейці мають намір вжити для підтримки виконання угоди Іраном.

Такі заходи можуть бути вироблені як на рівні ЄС, так і на рівні окремих держав.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеМогерини позначила кілька ключових областей, в яких експерти будуть шукати в найближчі тижні рішення, що дозволили б продовжувати співпрацю.

“Ми взяли на себе зобов’язання розпочати інтенсивні експертні консультації з метою досягнення в найближчі кілька тижнів практичних рішень у сфері підтримки і поглиблення економічних відносин з Іраном”, — повідомила вона.

За її словами, мова йде про питання продажу іранських нафтопродуктів і продуктів нафтохімії, банківських операцій, зв’язки в сфері морського, сухопутного, повітряного та залізничного транспорту, надання експортних кредитів і розвитку спеціальних цільових механізмів у фінансовій, банківській, страховій та торговельній сферах, розробці меморандумів і контрактів між європейськими компаніями та іранськими партнерами, подальших інвестиція в Іран, а також про заходи щодо захисту економічних операторів ЄС.

В рамках роботи по збереженню угоди на наступному тижні у Відні пройде спільне засідання комісії на рівні политдиректоров. Вже в середу Могерини проінформує про результати переговорів колегії єврокомісарів, де будуть обговорюватися ряд конкретних пропозицій. В той же день вона розповість про підсумки зустрічі з іранським міністром лідерам ЄС на неформальній зустрічі в Софії.

З боку ЄС і “євротрійки” була підтверджена позиція про необхідність вести діалог з Іраном за іншим викликає розбіжності питань, зокрема по ракетній програмі і його політики в Сирії та Ємені, але робити це поза рамками угоди по атому, яке, як зазначила Могерини, не потребує будь-які зміни або доповнення.