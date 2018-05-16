МОСКВА, 16 травня — . Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила , що опрацьовується можливість і терміни її візитів в КНДР і Південну Корею, відповідні запрошення отримано.

“Я з вдячністю прийняла запрошення відвідати КНДР і Республіки Корея. Можливості і терміни цих візитів опрацьовуються”, — сказала вона.

За словами Матвієнка, Совфед виступає за активізацію контактів з парламентаріями КНДР.