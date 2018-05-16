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Матвієнко повідомила про опрацювання можливості її візиту в КНДР і Південну Корею

16.05.2018

МОСКВА, 16 травня — . Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила , що опрацьовується можливість і терміни її візитів в КНДР і Південну Корею, відповідні запрошення отримано.

“Я з вдячністю прийняла запрошення відвідати КНДР і Республіки Корея. Можливості і терміни цих візитів опрацьовуються”, — сказала вона.

За словами Матвієнка, Совфед виступає за активізацію контактів з парламентаріями КНДР.

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