ВАШИНГТОН, 16 травня — , Тетяна Калмикова. Європа в даний час обговорює дві категорії відповіді на вторинні санкції США проти європейських компаній у зв’язку з виходом Вашингтона з угоди з Іраном щодо ядерної програми.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаФранцузский парламентарій, член комітету з міжнародних справ Національного зборів Дэлфин Про, яка перебуває з візитом у Вашингтоні, розповіла, що однією з можливих опцій є введення Євросоюзом відповідних заходів на дії Вашингтона. Однак це не є кращим варіантом, оскільки Європа хоче уникнути економічних воєн з США.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

© AP Photo / Evan VucciЕвропейская помста Трампу: творець ЄС заявив, що Америку пора заменитьСША минулого тижня також оголосили, що разом з виходом з угоди вони відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні, тобто відносно інших країн, що ведуть бізнес з Іраном. Раніше дію цих санкцій було припинено в рамках СВПД.

Європа готує відповідь США

Французький парламентарій, виступаючи на Атлантичній раді у Вашингтоні, заявила, що Європа розглядає в даний час ряд варіантів, які можна розділити на дві категорії.

“Перша категорія — як ми можемо захистити наші інтереси, як ми можемо дозволити нашим компаніям вести бізнес в Ірані, інвестувати в Іран. Але тут мова йде тільки про захист. Друга категорія, яку ми не хочемо насправді використовувати, це відповідні заходи. (Європа обговорює) як ми можемо зробити такого ж роду заходи, які вживають США, чи потрібно нам також вводити екстериторіальні заходи”, — повідомила Дэлфин О.

© AP Photo / Evan VucciВсе проти США: слово “санкції” пора забытьОднако другий варіант є найменш кращим в очах європейців. “Ми не хочемо переходити до другої категорії. Є ряд механізмів, які ми можемо створити або оновити. Ми хочемо захистити наші компанії. Ми не хочемо почати економічну, торговельну війну з США”, — підкреслила французький політик.

Відновлення санкцій проти Ірану триватиме від 90 до 180 днів, саме за цей термін партнерам Ірану буде потрібно припинити ведення бізнесу з цією країною, раніше заявило міністерство фінансів США.

На думку О, період до 4 листопада, після якого США почнуть втілювати в життя погрози застосування екстериторіальних санкцій, дає Європі “достатньо часу, щоб розробити ці механізми”. “Я не впевнена, що до цього часу вони будуть повністю впроваджені, але принаймні (ЄС зможе) запевнити компанії і в той же час дати гарантії, яких очікує Іран”, — додала вона.

У той же час вона визнала, що європейську громадську думку вперше за довгий час налаштована вкрай категорично по відношенню до Вашингтону. Про сказала, що народ в Європі задається питанням, чому США самі порушили зобов’язання, але при цьому забороняють європейським компаніям вести бізнес.

© AFP 2018 / Atta КепагеРоссия почала вигравати ірано-ізраїльський конфликтКэролин Вічині, заступник глави місії Євросоюзу в США, також пояснила, що розвиток економічних відносин Європи та Ірану було частиною ядерної угоди. Однак вона висловила сумніви, що Європа зможе розробити механізм захисту компаній від американських санкцій за такий короткий період часу.

Відновлення “блокуючого статуту”

Після оголошення США про відновлення всіх санкцій в Європі заговорили і про відновлення так званого “блокуючого статуту” — акт, який був прийнятий ЄС в 1996 році в якості протидії вторинним санкцій проти Куби.

США вводять вторинні санкції проти тих іноземних компаній, які проводять операції в американських доларах, навіть якщо при цьому не задіяні ніякі американські підприємства. Так, це дозволило владі США оштрафувати найбільший французький банк BNP Paribas на суму близько 9 мільярдів доларів у 2014 році. Тоді банк визнав, що з 2004 по 2012 рік проводив операції з особами та компаніями в Судані, Ірані та на Кубі, які були внесені в американські санкційні списки.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеТакой приклад став величезним фактором для компаній на користь того, щоб згорнути бізнес з тими, хто знаходиться під американськими санкціями.

Дэлфин Про пояснила, що ЄС дійсно протягом деякого часу обговорює його оновлення. “Що цей акт має на увазі? Він забороняє європейським компаніям дотримуватися американські санкції. Проблема полягає в тому, що це стає подвійними санкціями”, — зазначила парламентарій.

Тобто якщо європейські компанії починають дотримуватися американським санкцій, то вони можуть бути оштрафовані вже з боку ЄС, додала О.

“По-друге, цей акт каже, що якщо європейські компанії схильні санкцій, то вони можуть піти в європейський або національний суд, щоб оскаржити це. Але жодна компанія цього не зробила, оскільки жодна європейська компанія не вірить у здатність національних судів ввести санкції проти США”, — підсумувала політик.