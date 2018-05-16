МОСКВА, 16 травня — . Українські власті почали етапування керівника України Кирила Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу, повідомив по телефону його адвокат.

© РИА Новини / Антон ДенисовМИД закликав Держдеп вимагати звільнити журналіста УкраинаВ Херсоні розташований офіс української прокуратури “автономної республіки Крим”, яка веде справу Вишинського.

Обшуки в Украина

У понеділок СБУ влаштувала п’ять обшуків в офісах Україна. Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в держзраді.

Главу порталу, зокрема, звинуватили у підтримці самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський нібито щомісяця отримував з Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисячі євро.

© РИА Новини / СтрингерМИД чекає чіткої позиції Німеччини щодо ситуації навколо УкраинаТакже СБУ провела обшуки в квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Їх викликали на допит в СБУ. Бородін згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він додав, що його не затримували і не висували звинувачень.

Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян зазначила, що це — помста Києва за Кримський міст.

У Кремлі рішуче засудили дії України і пообіцяли “заходи взаємності”, як тільки отримають більш детальну інформацію.