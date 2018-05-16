ВАШИНГТОН, 16 травня — . Пропозиція Ірану створити в Європі банк для транзакцій в євро з метою уникнути попадання під американські санкції заслуговує того, щоб його розглянули, заявила французький парламентарій, член комітету з міжнародних справ національних зборів Франції Дэлфин О.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЕС обговорює відповідь на санкції США після виходу з іранської сделкиРанее посол Ірану в Берліні Алі Маджеди заявив, що Іран зробив попередні кроки по створенню банку для проведення транзакцій в євро з країнами ЄС. За його словами, створення такого банку дозволить європейцям продовжувати вести торгівлю та здійснювати транзакції не тільки з Іраном, але і з Росією, яка також знаходиться під американськими санкціями.

“Ми розглянемо будь-який механізм, який би дозволив нам вести торгівлю в євро, а не в доларах, для того щоб не бути схильними до вторинним санкцій”, — сказала вона.

Французький політик також повідомила, що в Європі розглянуть можливість використання Європейського інвестиційного фонду для захисту компаній. “Так що ми розглянемо різного роду опції”, — додала парламентарій.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) в 2015 році, і повідомив про відновлення всіх санкцій проти Ірану, в тому числі і вторинні, тобто, відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном.