Машини і пішоходи опинилися під завалами.

В індійському Варанасі (Бенарес) звалилася будується дорожня естакада. Під завалами опинилися десятки легковиків, рейсовий автобус і пішоходи.

Як повідомляється, на даний момент відомо про 12 загиблих. Рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів.

Варанасі в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії вважається священним центром Індії і приваблює індуїстських паломників.

На думку багатьох з них, краща доля для індуса – це померти саме в Варанасі, а потім спалити там своє тіло і кинути попіл у Ганг.