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Обвал естакади в Індії: загинуло не менше 12 осіб

16.05.2018

Обвал эстакады в Индии: погибло не менее 12 человек Машини і пішоходи опинилися під завалами.

В індійському Варанасі (Бенарес) звалилася будується дорожня естакада. Під завалами опинилися десятки легковиків, рейсовий автобус і пішоходи.

Як повідомляється, на даний момент відомо про 12 загиблих. Рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів.

Варанасі в штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії вважається священним центром Індії і приваблює індуїстських паломників.

На думку багатьох з них, краща доля для індуса – це померти саме в Варанасі, а потім спалити там своє тіло і кинути попіл у Ганг.

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