ВАШИНГТОН, 16 травня — . Влади України атакують російських журналістів, які працюють в цій країні, оскільки Києву не подобається публікується ними інформація, заявив заступник голови комітету з етики Товариства професійних журналістів (SPJ) Фред Браун.

© Fotolia / wellphotoСлучаи утиски журналістів в Україні у 2014-2018 годахСотрудники Служби безпеки України у вівторок увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

“Схоже, що це просто широкомасштабне виправдання уряду для атаки (журналістів) за поширення інформації, яка не подобається уряду”, — сказав Браун.

На питання про те, що повинно бути зроблено в даній ситуації, він зазначив, що це скоріше політичне питання, ніж етичний. Браун підкреслив, що будь-які спроби уряду контролювати вільне вираження думок, повинні бути засуджені.

© Фото : Украина/ СтрингерПолитолог: акції проти Україна – “немічна” демонстрація силыГендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.