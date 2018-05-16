ВАШИНГТОН, 16 травня — , Тетяна Калмикова. Представники адміністрації США провели цього тижня телефонний брифінг для зарубіжних послів щодо ситуації навколо виходу Вашингтона з угоди з Іраном щодо ядерної програми, розповів один з послів, який також взяв участь у цьому заході.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика войнаПо словами високопоставленого дипломата, американські чиновники дали ясно зрозуміти, що не мають наміру компенсувати втрати тим країнам, які будуть змушені згорнути свій бізнес з Іраном через вторинних санкцій США.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) в 2015 році, і повідомив про відновлення всіх санкцій проти Ірану, в тому числі і вторинних, тобто, відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Співрозмовник агентства розповів, що був організований брифінг по телефону. Дипломат зазначив, що одним з виступаючих з американської сторони був директор політичного планування держдепартаменту США Брайан Хук. За його словами, свою незгоду з висловлюваннями представника відомства висловив посол ЄС в США Девід о’салліван.

© AFP 2018 / Atta КепагеРоссия почала вигравати ірано-ізраїльський конфликтСалливан раніше відкрито заявляв, що рішення США вийти з угоди з Іраном щодо ядерної програми ставить Європу в дуже складну ситуацію, і трансатлантичні відносини проходять через “період турбулентності”. Виступаючи в понеділок в Атлантичній раді у Вашингтоні, він заявив, що хоче розвіяти міфи про іранської операції, які поширює Вашингтон.

Один з таких міфів полягає в тому, що з Ірану через кілька років будуть зняті обмеження, і країна зможе робити все для розробки ядерної зброї. “Це абсолютна брехня. Згідно угоді Іран зобов’язується не купувати і не розробити ядерну зброю. Ніколи”, — зазначив європейський дипломат. Салліван також підкреслив, що США не запропонували ніякої заслуговує довіри альтернативи угоди з Іраном щодо ядерної програми.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеИсточник агентства також розповів, що один з послів африканських держав зазначив, що його країна веде бізнес з Іраном, є багато контрактів. На питання, чи будуть США якось компенсувати втрати за згортання бізнесу з цією країною, йому було дано чітку відповідь, що ні.

За словами дипломата, під американські санкції не ризикують потрапити тільки ті, хто здійснює транзакції не в доларах. “Це був корисний брифінг. Виступали високопоставлені представники адміністрації. Не тільки з держдепу, але і з мінфіну. Вони демонструють свої “м’язи”, — резюмував співрозмовник агентства.