ТОКІО, 16 травня — . Південна Корея висловила жаль у зв’язку з несподіваною відмовою КНДР від проведення в середу переговорів на міністерському рівні через американо-південнокорейських військових навчань, йдеться в поширеному в Сеулі заяві міністерства у справах національного об’єднання.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolШахматист Кім обіграв чапаевца Трампа на корейській дошці”Одностороння відстрочення переговорів Півдня і Півночі на високому рівні під приводом проведення регулярних американо-південнокорейських військово-повітряних навчань не відповідає узгодженій 27 квітня лідерами двох сторін Пханмунджомской декларації і викликає жаль”, — наголошується в заяві.

Переговори Сеула і Пхеньяна були намічені на 16 травня на міністерському рівні в прикордонному пункті переговорів Пханмунджом з реалізації домовленостей голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента Республіки Корея Мун Чже Іна, в тому числі по возз’єднанню залізних і автомобільних доріг на Корейському півострові. В останній момент Пхеньян відмовився від переговорів у зв’язку з проведенням в Південній Кореї військових навчань.

У зв’язку з цим міністерство у справах національного об’єднання Південної Кореї підкреслило, що наявні проблеми між двома частинами країни повинні вирішуватися як раз в ході переговорів, згідно декларації лідерів.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolСепаратный корейська світ, або Порятунок рядового ТрампаКНДР насторожили вчення Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня. За повідомленнями з Сеула, в них задіяно близько сотні літаків, і вперше — вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.

Разом з тим, як повідомило агентство Ренхап з посиланням на військові джерела, бомбардувальник B-52, всупереч колишнім повідомленнями, швидше за все, не буде брати участь у навчаннях.

© РИА Новини / Ілля ПиталевКим Чен Ин стверджує Америці нового госсекретаряЛидеры двох корейських держав на квітневій зустрічі в Пханмунджоме проголосили готовність до заходів щодо зниження військової напруженості. Виходячи з цього в Пхеньяні сподівалися на скорочення масштабів військових навчань проти КНДР до Південної Кореї. Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило в середу заяву, в якій звинуватило Сеул у порушенні домовленостей лідерів Півдня і Півночі.

“Нинішні навчання на всій території Південної Кореї, націлені на нас, являють собою відкрите порушення Пханмунджомской декларації і навмисну провокацію, що йде врозріз з сприятливим розвитком обстановки на Корейському півострові”, — говорилося в заяві ЦТАК.