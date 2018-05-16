МОСКВА, 16 травня — . Група експертів з кібербезпеки MalwareHunterTeam виявила новий в своєму роді екранний блокувальник під назвою StalinLocker або StalinScreamer, який знищує вміст дисків на комп’ютері, якщо користувач не введе правильний код. Про це пише портал Bleeping Computer.

© РИА Новини / Наталія Селиверстова”Вірус-вимагач”, що вразив комп’ютери по всьому світу, дістався до РоссииПри виконанні StalinLocker створює механізм свого автозапуску і намагається припинити інші процеси, зокрема, завершує роботу провідника.

Шкідлива програма відводить для введення коду десять хвилин. Протягом цього часу на екран виводиться зображення радянського керівника Йосипа Сталіна, виконується гімн СРСР і показується зворотний відлік до початку моменту видалення файлів.

Якщо користувач вводить правильний код, блокувальник припиняє роботу і видаляє механізм власного автозапуску.

Як встановили експерти, код розблокування можна визначити шляхом обчислення різниці між поточною датою, тобто моменту, коли програма була виконана, і 1922.12.30 — датою утворення СРСР.

При цьому кожен раз при новому запуску кількість секунд, що залишилися до початку моменту стирання файлів, буде вже не таким же, як при останньому вимкненні комп’ютера, а в три рази менше.

© РИА Новини / Володимир ТрефиловЭксперт: нинішня крадіжка даних банківських карт в США – це не “розвага”Якщо користувач так і не вводить код, то блокувальник спробує видалити всі файли на всіх дисках, послідовно проходячи їх літерні найменування — від A до Z.

Як стало відомо MalwareHunterTeam, блокувальник в даний час знаходиться в розробці, зокрема, поки що некоректно працюють деякі процедури. При цьому, за словами експертів, його можна буде легко перевести в працездатний стан.

Як зазначається, більшість антивірусів, що використовують актуальні бази, здатні розпізнати цю шкідливу програму.