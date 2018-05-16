ТОКІО, 16 травня — . Північна Корея буде вести переговори з США на вищому рівні тільки в тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп зацікавлений не тільки у вирішенні ядерної проблеми, але і поліпшення відносин з Пхеньяном, заявив у середу перший заступник глави МЗС Кім Ге Гван.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolШахматист Кім обіграв чапаевца Трампа на корейській дошці”У разі, якщо адміністрація Трампа вийде на переговори на вищому рівні між США і КНДР з щирою зацікавленістю поліпшення американо-корейських відносин, від нас буде позитивну відповідь”, — наводить заяву заступника міністра південнокорейське інформагентство Ренхап.

За словами Кім Ге Гвана, однак якщо КНДР почує тільки односторонні вимоги про денуклеаризацію, то в Пхеньяні “не буде інтересу до такого діалогу”.

“У нас нічого не залишиться, крім як переглянути питання про те, чи погоджуватися на майбутні переговори у верхах КНДР і США”, — заявив міністр.

Переговори Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина попередньо заплановано провести 12 червня в Сінгапурі.