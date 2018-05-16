Постійні переробки, відрахування з зарплати у зв’язку з лікарняним, примусова робота у вихідні дні, хамське ставлення з боку керівництва – ось лише короткий список претензій тих, хто працює (чи працював) в магазинах мережі АТБ.

За словами Наталії Р., яка відпрацювала в магазині АТБ деякий час, у магазинах мережі АТБ побудовані страшенно напружені взаємовідносини між керівниками і підлеглими. «Відносини скотинячі, людей не вважають за людей, відразу виконуєш дві посади – продовец-консультант + розкладальник товару, доплат за це немає, хворіти не можна, відразу летять всі премії, якщо хоч два дні лікарняного», – зазначила екс-співробітниця АТБ маркету в Одесі.

Не тільки продавцям маркетів АТБ «дістається», але і вантажникам, яких магазини нещадно експлуатують, віднімаючи суми і так маленьких зарплат.

Найбільше співробітники мережі супермаркетів АТБ скаржаться на нестерпний графік роботи, оскільки керівництво часто позбавляє продавців усіх вихідних, змушуючи виходити на роботу. Причина, звичайно ж, проста – у мережі величезна плинність, людей постійно не вистачає (що не дивно при такому підході до співробітників працюють в маркеті зазвичай не довше трьох місяців).

Руслан Якушев