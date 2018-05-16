МОСКВА, 16 травня – . Найвищий, червоний, рівень тривоги оголошено на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа, повідомляє геологічна служба США (USGS).

© 2018 Associated Press Ruptly, Servicio Geológico de EE. UU. Departamento del Interior / USGS Servicio Geológico de EE. UUОбрушившееся дно кратера вулкану Кілауеа на Гаваях зняли з беспилотникаПо даними USGS, хмари вулканічного попелу піднімаються в повітря на 3700 метрів.

“У будь-який час активність вулкана може стати вибухонебезпечною, підвищується інтенсивність викидання попелу і створення тріщин”, — повідомляє USGS.

Раніше повідомлялося, що влада Гавайських островів оголосили евакуацію населення після виверження вулкана Кілауеа. ЗМІ повідомляли, що розпорядження про евакуацію торкнулося близько 10 тисяч осіб. Пізніше стало відомо, що потоки лави знищили щонайменше 30 будинків.

Кілауеа, розташований на острові Гаваї (також відомий як Великий острів), називають одним з найбільш активних діючих вулканів на Землі. Також Кілауеа вважається в традиційних віруваннях місцем проживання Пеле — гавайської богині вулканів.