МОСКВА, 16 травня — . Чоловік, вирвав мікрофон у представниці Великобританії у фіналі конкурсу Євробачення заявив, що після інциденту його били. © РИА Новини / Володимир АстапковичПобедительница Євробачення воліла гей-парад поїздку в Росію

Під час номера співачки SuRie чоловік спробував зірвати виступ, але був зупинений охоронцями, після чого артистка продовжила співати.

Як повідомляє видання Sun, чоловік назвався пранкером Dr ACactivism. За його словами, його “били протягом десяти хвилин без всякої жалості”. При цьому чоловік не уточнив, хто саме застосував насильство в його адресу. Пранкер також додав, що йому “було відмовлено в праві брати участь в сучасній історії”, і закінчив інтерв’ю словами, що він вже мертвий і убитий за лаштунками”.

Євробачення пройшло в минулу суботу в Лісабоні. Переможницею конкурсу стала учасниця з Ізраїлю Нетта з піснею Toy. Учасниця з Росії Юлія Самойлова не змогла пробитися у фінал.

Історія Росії на «Євробаченні»