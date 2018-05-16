НЬЮ-ДЕЛІ, 16 травня — . Ісламабад засуджує застосування сили Ізраїлем щодо палестинських демонстрантів, закликає ООН та міжнародне співтовариство покласти край загибелі мирного населення в секторі Газа, заявив МЗС Пакистану.

© Столкновения в секторі Газа: діти і “війна у виховних цілях””Уряд Пакистану засуджує нещадні вбивства невинних і беззбройних палестинських демонстрантів. Ці протести є наслідком перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, всупереч позиції ООН”, — йдеться в поширеній заяві пакистанського дипвідомства.

У ньому Ісламабад закликав ООН та міжнародне співтовариство “провести розслідування інциденту і покласти край застосуванню сили, яке призвело до загибелі безневинних палестинських громадян, в тому числі жінок, дітей і літніх людей”.

“Пакистан відновлюєте свій заклик створити життєздатне, незалежна і функціонуюча Держава Палестина на базі міжнародно узгоджених кордонів за станом на 1967 рік зі столицею в Єрусалимі”, — зазначили в МЗС.

© РИА Новини / Олексій ДружининИстория не пробачить США і Ізраїль, заявив ЭрдоганВосточные райони та історичний центр Єрусалима були відбиті Ізраїлем у Йорданії в ході “Шестиденної війни” 1967 року і пізніше анексовані. Ізраїль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею. Світ, з яким до грудня були солідарні США, анексію не визнає і вважає статус міста однією із стрижневих проблем близькосхідного конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості з палестинцями.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Як повідомив раніше представник місцевих медичних служб, кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами палестинців склало понад 60 осіб.