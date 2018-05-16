ЄРЕВАН, 16 травня – . Президент США Дональд Трамп у вітальному посланні нового прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняну заявив, що розраховує на спільну роботу для розвитку торговельних зв’язків та зміцнення демократичних інститутів, повідомляє вірменське посольство у Вашингтоні.

© РИА Новини / Сергій ГунеевНикаких “розворотів Вірменії” не буде: про що говорили Путін і Пашинян”Вітаю з вашим обранням. Очікую спільної роботи з вами в багатьох сферах, що становлять обопільний інтерес, включаючи розвиток торговельних зв’язків, зміцнення демократичних інститутів і регіональної безпеки”, — наголошується в посланні Трампа, розміщеному на сторінці вірменського посольства США в соцмережі Facebook.

За словами Трампа, розвитку відносин можуть сприяти прогресу в боротьбі з корупцією, консолідація політичних партій і мирне врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з яким найбільш широкі повноваження отримав прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламентом на цей пост був затверджений лідер опозиції Нікол Пашинян.