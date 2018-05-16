ТОКІО, 16 травня — . Японія назвала військові навчання США і Південної Кореї важливим засобом стримування, незважаючи на те, що вони стали підставою для відмови КНДР від переговорів з Сеулом і загрози відмовитися від саміту зі Сполученими Штатами.

© AFP 2018 / Jung Yeon-ЈеУченые розповіли, що сталося з “ядерної горою” в КНДР”Спільні американо-південнокорейські і японо-американські військові навчання представляють собою важливу опору сил стримування і тристороннього співробітництва в галузі безпеки і оборони. Їх практичне проведення важливо для підтримання миру і безпеки в регіоні”, — заявив на брифінгу в середу заступник генерального секретаря кабінету міністрів Японії Ясутоси Нісімура.

Як повідомлялося раніше, КНДР відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder. Вони почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня. За повідомленнями з Сеула, у навчаннях задіяно близько сотні літаків, і вперше — вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило в середу заяву, в якій звинуватило Сеул у порушенні домовленостей лідерів Півдня і Півночі, а самі навчання “відкритою провокацією”.