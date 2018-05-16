62-річний закарпатець Василь Марушинець вже давно був відомий як шанувальник Гітлера і пишався тим, що його батько служив у німецькій армії»

Набирає обертів скандал навколо консула України в Гамбурзі, 62-річного Василя Марушинца.

Скандал помітило і американське видання New York Times, яке процитувало повідомленні МЗС України про відкликання консула,після того, як він опублікував антисемітський контент у соціальних мережах.

Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментував ситуацію: «Ми пильно дивимося на антисемітські заяви українського консула, і такі заяви абсолютно неприйнятні, і ми чітко передали це українській стороні», — йдеться в заяві представника міністерства закордонних справ.

У виданні зазначають, що потенційно неприємний епізод для українських властей, які прагнуть протистояти звинуваченням Кремля і російських видань, що в Україні переважають крайні праві і екстремістські націоналістичні настрої.