ЄРЕВАН, 16 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook представив кроки, які, за його словами, повинні вирішити проблему політв’язнів.

© РИА Новини / Сергій ГунеевНикаких “розворотів Вірменії” не буде: про що говорили Путін і Пашинян”Багато хто вважає, що після моїх заяв про те, що Вірменія повинна звільнитися від клейма країни, де є політв’язні, всі двері в’язниць відразу ж відкриються, і ми скажемо нашим політв’язням “виходьте”. Я вважаю, що це неправильний і незаконний шлях, і ми повинні вирішити проблему політв’язнів правовим шляхом”, — сказав Пашинян.

За його словами, кримінальні справи, де немає людських жертв, дуже прості, і що проходять по них люди повинні вийти з в’язниць в установленому законом порядку, наприклад, шляхом умовно-дострокового звільнення або амністії, а питання про збройної групи, що захопила в 2016 році полк патрульно-постової служби поліції, потрібно провести громадські обговорення.

“Ми повинні також обов’язково запросити родичів убитих поліцейських, поговорити з ними, вислухати їхню точку зору. Слід зрозуміти, які докази обгрунтовані, а які – ні”, — зазначив прем’єр-міністр.

© Sputnik / Арам НерсесянВ Вірменії планують масштабну репатриациюГруппа озброєних осіб з числа представників радикальної опозиції 17 липня 2016 року захопила територію полку патрульно-постової служби єреванській поліції й утримувала її до 31 липня. У результаті нападу були вбиті троє поліцейських, отримали поранення як співробітники поліції, так і члени озброєної групи. Увечері 31 липня напали склали зброю і здалися владі, після чого були заарештовані.

Паралельно із захопленням поліцейської частини в Єревані були організовані мітинги опозиції в підтримку бойовиків. В ході цих мітингів двічі відбулися масові безлади і зіткнення маніфестантів з силами правопорядку, в результаті чого були поранені і постраждалі з обох сторін.