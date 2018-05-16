ТОКІО, 16 травня — . Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв докласти всі сили для вирішення територіальної проблеми з РФ напередодні наміченого на кінець травня візиту в Росію, передало інформаційне агентство Кіодо. © AFP 2018 / Yoshikazu ТѕипоВ Японії пообіцяла продовжити роботу над мирним договором з Росією

“Я хочу прикласти всі сили для врегулювання територіальної проблеми”, — наводить агентство слова прем’єра на зустрічі з губернатором Хоккайдо Харумі Такахасі.

Візит глави японського уряду в Санкт-Петербург намічений на 25 травня для участі в ПМЕФ, до Москви — на 26 травня для відкриття Року Японії в Росії.

За словами Абе, під час цієї поїздки він має намір докладно обговорити спільну господарську діяльність на південних Курилах, а також можливості авіарейсів для відвідування там колишніми японськими жителями островів могил предків.

© РИА Новини / Сергій ГунеевСША нам не указ: чому Японія налагоджує зв’язки з РоссиейВ грудні 2016 року на саміті в Японії Сіндзо Абе і президент РФ Володимир Путін домовилися опрацювати питання щодо спільної господарської діяльності на чотирьох островах, на які претендує Токіо.

У квітні 2017 року під час візиту Абе в Москву уряди двох країн досягли домовленості про надання японцям можливості відвідувати острови без віз літаком. Наприкінці вересня того ж року чартерний літак з Росії доставив групу з 70 японців на острови Кунашир та Ітуруп, проте через негоду вони не змогли в той же день повернутися, частина учасників поїздки була відправлена в Південно-Сахалінськ, і тільки на наступний день вони всі змогли повернутися на острів Хоккайдо.