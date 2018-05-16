НЬЮ-ДЕЛІ, 16 травня — . Рятувальники продовжують пошуки решти 10 пасажирів річкового порома, що перекинувся у вівторок ввечері в штаті Андхра-Прадеш на південному сході Індії, передає агентство IANS з посиланням на місцеві влади. © AFP 2018 / Nicolas AsfouriВ Таїланді затонув човен з туристами з Індії

Як стало відомо раніше, пором, який йшов по річці Годаварі, приблизно о 17 годині вечора за місцевим часом перекинувся і затонув. За інформацією телеканалу NDTV, після аварії 23 з 40 чоловік, що знаходилися на судні, пропали без вісті. Прибулі на місце події співробітники екстрених служб продовжували операцію по їх пошуку і порятунку навіть після настання темряви.

За даними агентства, рятувальники ведуть пошуки 10 осіб, інших знайшли. Є серед знайдених загиблі, агентство не уточнює.

Причиною аварії, за попередніми даними, стали сильні пориви вітру.