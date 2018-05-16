Поява незвичайної істоти зафіксували в Мічигані.

Нещодавно житель Мічигану Глен Торман перевіряв як зазвичай те, що зняла за кілька днів камера спостереження, встановлена біля його будинку і не повірив своїм очам, коли побачив те, що було дуже схоже на ангела з крилами.

Незвичайне явище парило над його стоїть біля будинку автомобілем і в об’єкта можна було добре розглянути крила, голову та руки.

Всього на камеру потрапили два кадри з “ангела”. Перше, де він висить у всій красі над автомобілем, а друге зроблено трохи пізніше, коли об’єкт перемістився вправо (полетів?).

Камера Тормана була налаштована на те, щоб робити знімки будь-яких об’єктів, що рухаються, так що це точно не могла бути оптична ілюзія, а виразно рухливий об’єкт.

Торман живе у місті Східний Джордан (East Jordan) і він одразу ж показав неймовірні знімки місцевим пастору Деніелю Мозесу, який прийшов у великий захват від фото. І Торман і пастор на 100% впевнені в тому, що на знімках посланник Бога.

Коли Торман приніс знімки журналістам на місцевому ТБ, ті вирішили перевірити їх в місцевій фотостудії. Але там не змогли точно відповісти, що саме потрапило в кадр, лише припустили, що це було якесь комаха.

“Це дуже схоже на метелика на першому знімку”, – каже власник студії До Кларк, – “Але об’єкт дуже нечіткий і тому є маса варіантів для його інтерпретації”.