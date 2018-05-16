Були вбиті троє дорослих і четверо дітей.

Стали відомі подробиці масового вбивства в Австралії: троє дорослих і четверо дітей були знайдені мертвими у будинку. Там жила Кетрін Кокман з батьками і маленькими дітьми. За однією з версій, вбивство сім’ї підозрювали Аарона Кокмана — колишнього чоловіка Катрін: вона скаржилася, що чоловік не давав їй спокою і постійно переслідував.

Однак те, що вдалося з’ясувати за останні дні, шокувало всю Австралію — вбивцею виявився батько Катрин, 61-річний Пітер Майлз. Він убив свою доньку та онуків, поки ті спали, потім вистрілив у дружину Синду і подзвонив у швидку допомогу.

Колишній чоловік Кетрін Аарон Кокман розповів журналістам, що останнім часом родина Пітера і Сінди Майлз переживала важкі часи, можливо, з-за цього у Майлзов почалися проблеми: спочатку помер їхній перший син, а другого потрібна пересадка нирки. Разом з ними переживала дочка Кетрін.

“Я думаю, якби щось трапилося з Нілом, Кетрін не пережила б цього. Я не думав про Сінде і Пітері, але, швидше за все, він би теж не зміг втратити другого сина”, — пояснив Кокман.

Також з’ясувалося, що чоловік не бачив дітей вже більше півроку — подружжя Майлз не дозволяли йому їх відвідувати. До розлучення з Кетрін він був з Майлзами в хороших відносинах.

“Я їздив по місту, просто сподіваючись побачити їх [дітей]. Але зараз цей гнів, здається, пішов, я не серджуся, я відчуваю величезну смуток за своїх дітей”, — поділився Аарон Кокман.

Слідство триває, але поліція Австралії не вважає, що до вбивства причетний ще хтось інший.